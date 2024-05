Sul percorso della Fiorentina in Conference League e sulle italiane in Europa, è intervenuto il tecnico Fabio Capello nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Sono fiducioso per le due italiane in finale. Paradossalmente, visto il livello dell'avversario, ho più paura per la Fiorentina rispetto all'Atalanta. In Grecia sarà una bolgia, l'augurio è che l'Olympiakos patisca la pressione più del dovuto”.

“Un'altra possibilità meritata”

E aggiunge: “La Fiorentina si merita quest'altra opportunità, il percorso europeo è stato convincente, non altrettanto in campionato ma qui è bastato. Spero davvero che Italiano trovi le chiavi per vincere la finale, ma sarebbe un errore sottovalutare l'Olympiakos. E non lo dico solo perché si gioca in Grecia. Ha fatto fuori l'Aston Villa di un certo Unai Emery”.