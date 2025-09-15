Compagnoni: "La Fiorentina di Pioli non è ancora squadra. Non mi aspettavo un inizio del genere"

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana del KO della Fiorentina contro il Napoli:

“La Fiorentina non è squadra”

“La mia sensazione è che la Fiorentina, in questo momento, non sia squadra. Per carità, ci può anche stare a settembre, con i tanti cambiamenti che ci sono stati nella rosa, ma io non pensavo che iniziasse così male la stagione Stefano Pioli”.

“Cosa mi aspetto dalle prossime partite”

“Contro il Como mi aspetto Nicolussi Caviglia dal primo minuto. Secondo me, vista la partita di sabato, la Viola non ha identità. Non ci trovo nulla di clamoroso, perché ci vuole sempre tempo e non metterò mai in discussione Pioli. Tuttavia, i giocatori non gli mancano affatto e anche quelli arrivati negli ultimi giorni di mercato non sono per niente male”.

E ancora

“Piccoli mi interessa, mi colpisce come acquisto. Meglio lui che Lucca, per me. Poi ci sarà da capire il centrocampo: Fazzini giocherà? E la posizione di Gudmundsson? Ci sono tanti interrogativi, soprattutto in mediana. Fazzini preferisce fare la mezzala, più che il trequartista, anche se gli mancano un po' di muscoli”.