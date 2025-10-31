A peggiorare ulteriormente una situazione già di per sé sportivamente tragica per la Fiorentina c'è il fatto che, e non è la prima volta, club che non sarebbero mai stati accostati ai viola adesso stanno facendo meglio, anzi molto meglio. Atalanta, Bologna, e chissà che anche il Como non segua l'esempio imponendosi nel nostro campionato, mentre la Fiorentina fatica nelle zone basse della classifica.

“Fabregas un ambizioso”

Che il progetto del Como sia valido lo dicono i risultati e anche i protagonisti, da ultimo l'attaccante Tasos Douvikas che ha così parlato ai canali ufficiali del club: “La Serie A è un campionato difficile, ci sono tanti duelli e tanta tattica e devi affrontare ogni partita al cento per cento. Fabregas ci dà tantissimo, sia come squadra sia individualmente. E' un allenatore ambizioso, nel club c'è un'atmosfera positiva e quando ci alleniamo siamo davvero felici. Questo è ciò che conta davvero”.