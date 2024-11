Questo pomeriggio è stata resa nota una notizia che nessun si sarebbe mai aspettato. L’ex attaccante di Fiorentina, Inter e Roma, adesso al Novi Pazar, Adem Ljiaic nei prossimi mesi diventerà un giocatore di basket. Si avete capito bene, nelle prossime settimane si aggregherà alla squadra di basket amatoriale della polisportiva serba.

A darne l’annuncio è stato lo stesso club, pubblicando un comunicato tramite i suoi canali social. Questo il messaggio del Novi Pazar 1969:

"Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic? Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti benissimo chi è e quanto sta contribuendo allo sport di Pazar. Non sostituirà del tutto il pallone da calcio con quello da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando lo permetteranno i suoi impegni con la squadra di calcio. Il famoso calciatore è un grande appassionato del canestro, quindi questo sarà un sogno che diventa realtà e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico le sue abilità con il pallone da basket".