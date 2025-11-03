La Nazione: I nomi forti per la panchina e c'è un nuovo ds da trovare

“Viola Comics. Che Vergogna” scrive in copertina il QS de La Nazione riprendendo il nome della famosa fiera del fumetto in corso a Lucca. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo: “Atro KO, rabbia dei tifosi. Pioli (per ora) non lascia. E' il caos.”

Pagine 2-3

La Nazione apre le pagine dedicata ai colori viola con il titolo: “Viola nel baratro. Esplode la rabbia” e ancora “Pioli è quasi addio. Ora tutti in ritiro, allertato Galloppa”. Il quotidiano fiorentino continua scrivendo a pagina 3: “Futuro, ecco i possibili scenari: Palladino e Vanoli i nomi forti. C'è da trovare un nuovo Ds”. In taglio basso un editoriale di Cosimo Zetti intitolato: “Ora o mai più: rivoluzione subito".

Pagine 4-5

La Nazione si concentra poi sulla contestazione esplosa al termine della partita contro il Lecce: “Pazienza finita, tensione alle stelle. Tifosi infuriati davanti alla tribuna”. Infine, a pagina 5, la cronaca della partita: “Dodici minuti, poi il gruppo evapora. E il ceffone del gol non serve a nulla".