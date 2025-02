Venerdì sera al Franchi arriverà il Lecce per sfidare la Fiorentina. Così all'antivigilia il tecnico viola Raffaele Palladino: “Non mi faccio toccare dalle critiche su di me, però ci metto sempre la faccia per il bene della squadra. Credo si debba contestualizzare quello che si è detto in questi mesi: quest'anno è stata fatta una rivoluzione, abbiamo cambiato tantissimi giocatori nei due mercati e infatti le difficoltà le abbiamo avuto ad agosto e settembre e poi adesso a gennaio e febbraio. Se arrivano tanti calciatori nuovi le cose non possono funzionare subito, ci vuole tempo per inserirli e per farli funzionare. Le difficoltà sono oggettive, però dopo il 3-0 all'Inter sembrava tutto rose e fiori. Le critiche e il pessimismo nei confronti della squadra mi sembrano esagerate. Negli ultimi cinque anni la Fiorentina non ha mai avuto questa classifica alla 26esima giornata, non ha mai avuto questi numeri in difesa. Non dico che dobbiamo fare festa: le critiche le accettiamo, ma non si può ignorare tutto quello che di positivo abbiamo fatto finora. Questo è un momento di difficoltà, ma non si possono vincere tutte le partite nell'arco di una stagione".

Sul rapporto con la società: “Io non mi sento affatto solo, sono stato a pranzo fino a mezz'ora fa con i dirigenti. Con Pradè c'è un dialogo di amicizia e di franchezza, lo dico sempre e lo ribadisco, se poi voi non ci credete non so cosa fare. Vi giuro che c'è grande stima reciproca con la società. Se la Fiorentina va male dispiace a tutti, va male per noi e va male anche per voi”.

Sulle ambizioni: “Vogliamo essere una società ambiziosa, gli ultimi risultati non lo sono stati ma guardiamo a lungo raggio. Guardiamo cosa è stato fatto sul mercato e cosa stiamo cercando di fare per essere una Fiorentina sempre migliore”.

Su Folorunsho: “Ha preso una botta col Como e un'altra nello stesso punto con il Verona, proveremo a recuperarlo per la partita di venerdì”.