Corriere Fiorentino: Due nodi che vanno sciolti
L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica ampio spazio alla partita di ieri sera fra la squadra dei Stefano Pioli e il Cagliari.
Prima pagina
La copertina si apre con il titolo scritto a caratteri cubitali “Imballati", con il sottotitolo “La Fiorentina soffre a Cagliari, ma va in vantaggio con Mandragora. Poi il pareggio nei minuti di recupero”. Di fianco anche l'editoriale di Poesio: “Regia e Gud, due nodi che vanno sciolti".
Pagine interne
A pagine due il Corriere scrive: "Partenza a passo lento" e poi ancora “Viola lontani dalla miglior condizione e a lungo in sofferenza con un buon Cagliari”. Nella pagina seguente, oltre alle pagelle, un approfondimento sull'autore del gol viola: “Mandragora dolceamaro. Ancora un gol, ma il rinnovo non arriva”. Infine a pagina 4 le dichiarazioni dell'allenatore gigliato: “Pioli guarda avanti: pari giusto, ma quel gol si poteva evitare”.