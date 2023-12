Le condizioni degli assenti della trasferta ungherese e il cauto ottimismo che si respira in casa Fiorentina

Diversi giocatori della Fiorentina non sono partiti per la trasferta ungherese di Conference League.

Chi manca all'appello e perché?

Sono giocatori di rilievo quelli che mancano all'appello, ma quali sono loro condizioni? Bonaventura lamenta una contusione al piede, Arthur un sovraccarico all’adduttore), Sottil un affaticamento al flessore sinistro, mentre Biraghi è out semplicemente per squalifica.

Cauto ottimismo

Tolto il caso Biraghi, l'esterno sinistro sicuramente sarà presente con il Verona, per tutti gli altri possiamo dire che c'è un cauto ottimismo in vista del match di domenica prossima. Essendo tutti infortuni di lieve entità non dovrebbero mancare alla ripresa del campionato.