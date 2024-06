La settimana della verità: Due incontri decisivi

Che fine faranno Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli? Continueranno con la Fiorentina o la loro esperienza in maglia gigliata può dirsi definitivamente conclusa?

Settimana decisiva

Per entrambi la settimana che va ad iniziare si preannuncia come decisiva. Questo perché, a meno di cambi di rotta improvvisi, sono previsti due appuntamenti importanti con i rispettivi agenti: Enzo Raiola e Alessandro Lucci.

Possibilità di andare avanti assieme c'è

I due parleranno con Daniele Pradè e Riccardo Goretti per capire se esiste ancora margine e modo di proseguire insieme. La situazione non è facile in entrambi i casi, ma qualche possibilità di andare avanti assieme c'è. Occorre diplomazia e, va da sé, occorrono due proposte che possano andare incontro alle esigenze (diverse) dei giocatori.