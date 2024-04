Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, gara valida per il Campionato Primavera.

Mister Galloppa, stavolta, sceglie Leonardelli per difendere i pali della porta. Tre centrali schierati, Sadotti, Biagetti e Romani. Vigiani e Fortini sulle fasce con Ievoli e Gudelevicius in mezzo al campo. Torna titolare Rubino, da capire se si schiererà alle spalle della coppia d'attacco Presta-Caprini o a far reparto insieme a loro.

FIORENTINA (3-4-1-2): Leonardelli; Sadotti, Biagetti, Romani; Vigiani, Ievoli, Gudelevicius, Fortini; Rubino; Presta, Caprini. All.: Galloppa.

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; A. Stankovic, Berenbruch, Di Maggio; Kamate, Sarr, Owusu. All.: Chivu.