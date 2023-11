In questi giorni di sosta per le nazionali, in casa Milan si è tanto parlato del giovanissimo attaccante classe 2008 Francesco Camarda, chiamato da Pioli ad allenarsi con la prima squadra durante l'ultima settimana. Una chiamata che poteva far pensare a una sua convocazione contro la Fiorentina, visto che i rossoneri saranno privi di Giroud e Leao a San Siro.

In casa Milan si è pensato anche a un possibile minutaggio di Camarda contro la Fiorentina, con qualcuno che lo voleva addirittura titolare viste le difficoltà mostrate da Okafor e Jovic in questa prima parte di stagione. Tanto tuonò che alla fine non piovve. Il giovane Camarda sarà convocato con la primavera rossonera e non sarà convocato da Pioli contro la Fiorentina. Ai due vice Giroud il compito di tenere in piedi l'attacco dei rossoneri.