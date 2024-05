Perché sempre Biraghi e non Parisi? C'è una spiegazione che ha a che fare con la balistica

Uno dei più dibattuti in assoluto a Firenze resta il capitano Cristiano Biraghi, intoccabile per Italiano, a detta di molti inspiegabilmente visto l'arrivo la scorsa estate di Parisi. Perché l'ex empolese non gioca praticamente mai? Perché non c'è una sorta di staffetta tra i due, salvo occasioni in cui il titolare va preservato a tutti i costi?

Il Corriere dello Sport dà una spiegazione anche balistica, oltreché tecnica. Biraghi infatti è dietro solo a Ward-Prowse per numero di punizioni dirette a segno nelle ultime tre stagioni: a quota 6, solo una in meno dell'inglese. Curiosamente dietro di loro arriva Vlahovic, a quota 5 (1 proprio in maglia viola). C'è insomma un impatto non solo emotivo ma anche su una dinamica tecnica del gioco.