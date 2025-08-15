Non si muove foglia: una grana per la Fiorentina
Nel nutrito gruppo di calciatori viola ormai fuori da ogni radar della Fiorentina rientra anche l’ex Rosario Central Gino Infantino, da inizio ritiro ai margini della rosa e mai visto negli impegni precampionato della squadra.
La lunga attesa di Infantino
Per il classe 2003 argentino Gino Infantino non si vedono luci all’orizzonte. Non è un caso che lo scorso anno il giocatore abbia lasciato la Fiorentina soltanto ad ottobre, nell’ultimo momento possibile o quasi, passando all’Al-Ain, negli Emirati Arabi Uniti… per poi di fatto non lasciare alcun segno.
Un’avventura in viola non vicina al termine, anzi…
Infantino ha ancora quasi 3 anni di contratto con la Fiorentina e il suo rapporto con la maglia gigliata non è vicino alla conclusione. L’argentino, vero e proprio oggetto misterioso dall’approdo a Firenze, resta in disparte in attesa di capire eventuali margini per un trasferimento prima della fine del mercato italiano. Uno scenario che oggi appare tuttavia complicato.