A San Siro succede di tutto ma l'Inter vince con il Verona: nerazzurri campioni d'Inverno. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il Lunch match di questa ultima giornata di campionato. A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ospitava il Verona di Baroni con l'obiettivo di laurearsi campione d'inverno senza dover attendere il risultato della Juventus. Al termine di novanta minuti tutto sommato equilibrati, a spuntarla sono i padroni di casa: il risultato finale è 2-1 per i nerazzurri.

A mettere in discesa la sfida ci pensa il solito Lautaro Martinez, che già al 13' riesce a sbloccare il risultato con la sedicesima rete stagionale. Gli scaligeri trovano il pareggio clamorosamente al 74' con il solito Henry che riesce a superare Sommer da pochi passi. Nei minuti finali poi succede di tutto. Prima la dubbia rete di Frattesi al 94', convalidata dal Dar dopo un lungo controllo, poi il clamoroso palo di Henry su calcio di rigore nei minuti finali della sfida.

I nerazzurri trovano i tre fondi fondamentali per laurearsi campione d'inverno e tentare definitivamente la fuga. Giornata storta per l'Hellas che, nonostante i pronostici, conduce un'ottima gara e perde clamorosamente per un errore dagli undici metri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 43, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa 21, Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona 14, Cagliari 14, Empoli 13, Salernitana 12.