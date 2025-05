Monti: "Da tifoso della Fiorentina sono allibito, adesso si pensa al nuovo allenatore ma il problema sembra altrove. Palladino..."

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento in casa viola.

“Devo dire la verità. Sono veramente preoccupato, non tanto per l’allenatore ma perchè a poco più di un giorno dalle presunte dimissioni di Palladino ancora nessuno ha detto niente. La Fiorentina non ha detto niente, ne tramite tesserati ne tramite comunicato ufficiale. Tutta l’Italia sta parlando di quello che sta succedendo a Firenze, siamo sulla bocca di tutti e sulle pagine di tutti i quotidiani sportivi. Sono veramente allibito per questo situazione, anche se non do tutte le colpe alla società. Da tifoso mi piacerebbe capire come mai siamo arrivati ad una situazione del genere, anche perchè dobbiamo sottolineare che non è successo solo questo: il presidente prima, in conferenza stampa, ha detto cose importanti sulla tifoseria, che subito dopo ha risposto in maniera dura e chiara con un comunicato molto lungo”.

“Quello che mi preoccupa è il silenzio della società”

Ha anche aggiunto: “Adesso stiamo vivendo in una confusione che non è data soltanto da ciò che è successo attorno all’allenatore. Adesso non riusciamo a capire cosa voglia fare la società, e mi immagino che lo stesso Commisso sia il primo ad essere infuriato. Personalmente però io non me la sento di criticare la curva per il semplice fatto che i toni utilizzati sono stati duri ma educati, mai offensivi. Da tifoso sono allibito di questo silenzio, ripeto. L’allenatore se n’è andato, ormai è un’ipotesi impossibile che si vada verso una rappacificazione tra le parti”.

“E' possibile che dopo le parole della curva nessuno ci abbia messo la faccia?"

Ha espresso anche una critica: “La tifoseria fa un comunicato del genere, e nessuno della società ci mette la faccia? Daniele Pradè è contento di sentirsi dire tutte queste cose? Penso di no. Il presidente sarà contento di quello che stiamo vivendo? Penso di no. Tutti stiamo pensando all’allenatore, come è giusto che sia, ero prima di quello io sono preoccupato di tutto il resto. Non so che reazione ha avuto la società a sentirsi dire certe cose. Sono veramente stranito da quest’atteggiamento, non so veramente a cosa pensare. Ho paura che ci possa essere un terremoto, e che a rimetterci poi sarà la squadra”.

“Si erano incontrati il giorno prima, non vorrei che Palladino fosse una persona scorretta”

Ha poi concluso criticando Palladino: “L’atteggiamento di Palladino mi ha completamente spiazzato. Mi sembra veramente strano che abbia preso questa decisione dal nulla. Non lo conosco, mi sembra tutto tranne che una persona stupida, ma mi sembra strano che uno si muova in questa maniera. Cosa può essere successo? Qualcuno dice che vada via perchè Kean e De Gea non rinnovano, ma sono tutte supposizioni. La cosa che mi fa pensare è che prima di prendere questa decisione si era incontrato con la società: mi sembra strano che in poche ore abbia cambiato idea. Se così fosse sarebbe una persona scorretta”.