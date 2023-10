Il disappunto di Italiano verso Sottil e Mandragora: e ci sono due nuovi che ne hanno ancora di strada da fare

Se n'è capacitato poco Vincenzo Italiano del primo tempo giocato dai suoi due giorni fa con il Ferencvaros, al punto da restare piuttosto deluso dalle prestazioni di alcuni singoli: su tutti, come riporta il Corriere Fiorentino, Riccardo Sottil e Rolando Mandragora. Non a caso i due sono stati sostituiti all'ora di gioco e la Fiorentina ha cambiato marcia. E oltre a loro ci sono anche due nuovi innesti come Maxime Lopez e Lucas Beltran che però sono agli inizi della loro esperienza in maglia viola: anche da loro il tecnico si aspetta di più.