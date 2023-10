Intervistato da Il Mattino, il Direttore Generale della Fiorentina è tornato a parlare dei contatti tra il Napoli e Italiano durante l'ultima estate: “Italiano aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Lauretiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto”.