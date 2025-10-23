Commisso: "Tutti uniti per preparare al meglio la partita col Bologna". Il colloquio con Pioli

Al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro il Rapid Vienna, il presidente viola, Rocco Commisso ha chiamato il direttore generale della squadra, Alessandro Ferrari.

Commisso ha avuto modo di parlare con l'allenatore, Stefano Pioli, e si è congratulato con lui per questo successo.

“Adesso testa al campionato - ha aggiunto Commisso - tutti uniti per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Bologna”.