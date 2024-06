Per Moise Kean è arrivato il momento di staccarsi dopo più di quattordici anni dalla famiglia bianconera e provare a diventare quello che ha sempre fatto intravedere, un grande attaccante. Ne è convinto uno dei suoi primi tecnici alla Juventus, Maurizio Molinelli, uno che di Kean aveva intuito il talento grezzo già nel lontano 2013 e che ha parlato a Il Corriere dello Sport-Stadio: "Se lo vedevi giocare a 13-14 anni era impressionante. Ha giocato in pratica sempre ‘sotto-età’. In dodici anni di giovanili della Juve non ho mai visto un giocatore così forte".

‘Crescendo aumentano le difficoltà, deve sentirsi coccolato da tecnico e tifosi’

"Dopo l'exploit cosa è successo? Crescendo aumentano le difficoltà, gli infortuni. Poi ha avuto tanti allenatori diversi, secondo me nessuno di loro ha creduto in pieno nel suo potenziale. Lui è uno di quegli attaccanti che si deve sentire ‘coccolato’, soprattutto dal tecnico e dai tifosi. Credo proprio che Firenze possa essere ideale per rilanciarsi. Alla fine ha solo 24 anni, sembra che ne abbia di più perché ha iniziato a giocare tra i grandi otto anni fa".

'Kean ragazzo esuberante ma serissimo"

"Un rimpianto per la Juventus? Non so. La decisione di separarsi non sarà stata facile né per la società, che ci ha puntato tantissimo, né per lui perché è cresciuto col bianconero sulla pelle e rimarrà riconoscente per sempre nei confronti della Juve. Io l’ho conosciuto ormai tanto tempo fa ma vi posso raccontare di un ragazzo serissimo. Era esuberante certo, ma come tutti quelli della sua età. In più è molto legato alla famiglia, soprattutto alla madre. Adesso è maturato a pieno, anche prima rispetto ad altri suoi coetanei. Di certo non è un bad boy".

"Penso che la sua scelta l’abbia già fatta e credo che abbia deciso in base a dove potrebbe avere più spazio. Gli direi solo che in questo momento della carriera deve ritrovarsi, trovare un luogo dove può essere al centro del progetto. E penso che l’abbia trovato...".