Carnasciali: "Adesso la Fiorentina deve voltare pagina. La scelta di confermare Palladino è giusta: ecco perchè"

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Giovedi è stata una bella batosta ma adesso la Fiorentina se la deve mettere subito alle spalle. Secondo me quelli di lunedì sarebbero tre punti fondamentali, ci permetterebbero di raggiungere il Bologna e di lasciare indietro il Milan: a tre partite dalla fine sarebbero punti pesanti. La Fiorentina se ha un obiettivo non deve minimamente pensare all’eliminazione di giovedi. Probabilmente se c’è stato un errore è che sul 2-1 potevi gestire meglio la partita e magari portarla ai rigori, li forse avremmo potuto dire la nostra ai rigori”.

“Adesso la Fiorentina deve voltare pagina”

Ha anche aggiunto: “Adesso però bisogna subito voltare pagina, con allenatore e giocatori che dovranno resettare e pensare a vincere contro il Venezia. I lagunari sono una squadra che giocano molto bene, hanno soltanto grandi difficolta a segnare: la mole di gioco è tanta ma non ha non un finalizzatore. A questo va sommato il fatto che stanno lottando per salvarsi, non sarà semplice”.

“Questa squadra è troppo dipendente da Kean”

Ha parlato della sfida di lunedi: “Sono la classica squadra di Di Francesco. Anche lo scorso anno il suo Frosinone giocava bene ma alla fine retrocesse. La Fiorentina ha un solo risultato, la vittoria, ed ha la personalità e i giocatori per mettere sotto il Venezia. La mia paura è che se non gira Kean ultimamente è diventato complicato segnare: se l’ex Juve è sottotono o non riesce a sbloccare la partita i problemi a far gioco di questa squadra sono tante. Dipendiamo forse un po troppo da lui”.

“La conferma di Palladino è una scelta giusta”

Ha poi parlato del rinovo di Palladino: “Mi era stato chiesto cosa fare con Palladino poco prima dell’ufficialità del rinnovo. Sostenevo che andasse data fiducia e continuità a Palladino e due ore dopo è arrivata la notizia. Secondo me la società ha fatto bene. A posteriori visto il risultato contro il Betis per molti è stata una scelta negativa. Hanno fatto bene, bisogna dare continuità al progetto senno ad ogni sconfitta in una città come Firenze si chiede la testa dell’allenatore. Quando hai preso Palladino sapevi che era un allenatore giovane ed inesperto, aveva infatti allenato solo il Monza, i rischi a cui andavi incontro li conoscevi gia allora. Durante la stagione comunque ha risolto i problemi che gli si sono posti davanti e per questo è giusto che sia confermato".