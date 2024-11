Non è ancora il momento del ritiro di Ranieri. L'ex Fiorentina tornerà ad allenare, sulla panchina della sua Roma

L'allenatore ex Fiorentina Claudio Ranieri, al termine dello scorso campionato, aveva annunciato la fine della sua avventura con il Cagliari, praticamente formalizzando il suo ritiro. Commovente l'ultima gara davanti al pubblico rossoblù, proprio contro la Viola. Ma c'è una squadra per la quale ha sempre risposto presente e lo farà anche stavolta.

Ranieri non può dire di no alla sua Roma: l'ex viola torna in panchina

Claudio Ranieri tornerà in panchina, e lo fa per la sua amata Roma. Come riporta Sky Sport, c'è l'accordo con i Friedkin per averlo come tecnico fino al termine della prossima stagione. Raggiunta l'intesa verbale nell'incontro odierno a Londra, da poco concluso. Arriva il momento dei dettagli finali, manca solo l'ufficialità.