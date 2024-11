Dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, la Roma sembrava già destinata a un nuovo cambio in panchina. E così è stato, con l'esonero di Ivan Juric immediato dopo il ko contro il Bologna di Italiano. Dopo l'ex Torino e Daniele De Rossi, i Friedkin sono alla ricerca del terzo tecnico nel giro di poco più di due mesi. E la scelta, nelle ultime 24 ore, è oscillata tra due ex viola.

La Roma vira su Ranieri dopo aver sondato Montella: incontro in corso

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso a Londra l'incontro tra la proprietà della Roma, dunque i Friedkin, e Claudio Ranieri, che sarebbe pronto a tornare per la terza volta in carriera dalle parti della sua amata Testaccio. Preferito lui a Vincenzo Montella, altro nome caldo delle ultime ore. Il motivo? Probabilmente l'Aeroplanino, ex tecnico della Fiorentina dal 2012 al 2015, era la prima scelta ma essendo ct della Turchia la Roma avrebbe dovuto pagare una clausola da 1,5 milioni di euro. Oltretutto, non sarebbe stato in alcun modo disponibile prima del 20 novembre, al termine degli impegni della Nazionale turca in Nations League.