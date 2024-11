Roma, svolta per l'allenatore: vicino l'accordo con un ex viola. Previsto incontro nella notte

La scelta del nuovo allenatore da parte dei Friedkin sembra arrivata ad un capolinea: secondo TuttoMercatoWeb.com la famiglia americana avrebbe già scelto il prossimo tecnico della Roma, che ha anche allenato la Fiorentina tra il 1993 e il 1997.

Già in viaggio verso Londra, accordo in arrivo

Pare infatti che Claudio Ranieri sia già in viaggio verso Londra insieme al suo procuratore, dove incontrerà i Friedkin per chiudere l'accordo che lo porterà sulla panchina giallorossa per la terza volta nella sua carriera. Superata la concorrenza di Montella e Mancini, gli ultimi due nomi accostati alla panchina della Roma.