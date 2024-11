Spunta un altro ex Fiorentina per la panchina della Roma. L'Aeroplanino può tornare in Italia

Dopo aver esonerato anche Juric, la Roma sta attivamente contattando i candidati preferiti. Fra questi vi sono anche degli ex tecnici della Fiorentina.

L'ipotesi clamorosa e la clausola del contratto

C'è Mancini, licenziato dalla guida dell'Arabia Saudita appena qualche settimana fa, ma c'è anche Vincenzo Montella, attuale CT della Turchia. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione online, nel contratto tra l'aeroplanino, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, e la federazione turca, ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi- Questa postilla corrisponderebbe al pagamento di sei mesi di stipendio dello stesso Montella, che in queste ci starebbe seriamente pensando, da buon ex romanista.