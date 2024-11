Comuzzo: "Con la Fiorentina siamo in alto meritatamente, vogliamo rimanerci. Spero di esordire e affrontare Lukaku"

Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 viola, ha parlato in diretta da Coverciano dal ritiro della Nazionale della sua stagione e quella della Fiorentina:

“Vogliamo rimanere lassù”

"Alla Fiorentina cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorarci e rimanere lassù. Ora però penso al ritiro e a questi sette giorni in Nazionale".

Cosa ti ha insegnato Palladino?

"Il mister dà consigli su quali aspetti devo migliorare come la costruzione e la cosa bella del gruppo è la nostra forza ma anche il fatto che siamo lì in alto meritatamente. Si dice che arrivare qui è la cosa più facile, poi rimanerci è difficile ma mio padre mi diceva di costruire le basi piano piano per avere le fondamenta solide".

Quale avversario vorresti affrontare?

"Se avrò la possibilità di esordire meglio. Mi piacerebbe affrontare la Francia ma come avversario preferirei affrontare Lukaku".