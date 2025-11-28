Pastore: "Siamo solo al 27 novembre e la Fiorentina è già ai proclami della disperazione. La stagione ancora è lunga"

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio per commentare il momento della Fiorentina, anche alla luce della recente sconfitta contro l'AEK Atene.

Siamo già ai proclami

“Si arriva al 27 novembre già con questi proclami di disperazione. La stagione è lunga. La Fiorentina ha assoluto bisogno di vincere quelle due tre partite per respirare. Finché non vincerà andrà in campo con una cappa psicologica fortissima, come con il Lecce”.

Il rapporto con il pubblico

“Il pubblico contesta magari a fin di bene ma rimane solo la critica. Può essere altra benzina sul fuoco. Nella tempesta nessuno è lucido. Serve una società, che la Fiorentina adesso non ha. È arrivato Vanoli che è battagliero, ma la rosa non lo è. La Fiorentina deve sperare solo di vincere le prossime partite per uscire da questo tunnel”.