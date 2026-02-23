Stava per firmare con la Fiorentina, adesso firmerà con il Torino. I granata hanno il loro nuovo allenatore

Come riporta Sky Sport, Roberto D'Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino. In questi minuti l'ex tecnico tra le altre di Empoli e Parma sta firmando il contratto che lo legherà ai granata.

Il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Baroni sarà D'Aversa a tentare di trascinare la squadra torinese fuori da acque pericolose, con i granata che hanno inanellato una serie di risultati negativi che l'hanno portata verso i bassifondi della classifica.

A un passo dalla Fiorentina

Prima dell'arrivo di Vanoli, D'Aversa era a un passo dalla Fiorentina. Solo il malcontento della piazza in un momento sportivamente drammatico per la squadra viola fece cambiare idea ai dirigenti gigliati, che cambiarono idea all'ultimo.