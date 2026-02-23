​​

header logo

Stava per firmare con la Fiorentina, adesso firmerà con il Torino. I granata hanno il loro nuovo allenatore

Redazione /

Come riporta Sky Sport, Roberto D'Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino. In questi minuti l'ex tecnico tra le altre di Empoli e Parma sta firmando il contratto che lo legherà ai granata. 

Il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Baroni sarà D'Aversa a tentare di trascinare la squadra torinese fuori da acque pericolose, con i granata che hanno inanellato una serie di risultati negativi che l'hanno portata verso i bassifondi della classifica. 

A un passo dalla Fiorentina

Prima dell'arrivo di Vanoli, D'Aversa era a un passo dalla Fiorentina. Solo il malcontento della piazza in un momento sportivamente drammatico per la squadra viola fece cambiare idea ai dirigenti gigliati, che cambiarono idea all'ultimo.  

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (2)