Italiano festeggia le cento panchine col Bologna dando seguito a un record... già visto ai tempi della Fiorentina

Traguardo importante per Vincenzo Italiano: l'allenatore del Bologna festeggia le sue prime cento partite in carica sulla panchina dei felsinei. Parallelamente, poi, prosegue con un'abitudine già ben nota ai tempi della Fiorentina.

La scelta di Italiano

Infatti, la notizia dell'ultima ora è stata la scelta di formazione che ha visto scendere in campo tra i pali il classe 2007 Pessina, alla sua seconda presenza assoluta in carriera, al posto di Ravaglia. Semplice turnover, rassicura il dirigente Di Vaio, e nessuna correlazione con la prestazione negativa che è costata la partita di andata contro l'Aston Villa giovedì scorso, terminata 1-3.

Un record che continua

Ma a far rumore è, appunto, il record che Italiano si porta dietro già da quando allenava la Fiorentina: nelle prime cento partite, infatti, il tecnico del Bologna ha schierato cento formazioni diverse: l'ago della bilancia, forse casualmente, è stato proprio spostato dalla scelta di schierare Pessina. Una striscia di incontri consecutivi che difficilmente vedremo emulare: il prossimo obiettivo è il suo record ottenuto con la Fiorentina, che lo vide schierare 140 formazioni diverse consecutive nella sua permanenza a Firenze.