Sennikov: "Alla Fiorentina Kokorin non aveva spazio. Se non hai la possibilità di entrare in campo, meglio andarsene"

L'ex difensore della Lokomotiv Mosca, Dmitry Sennikov, ha parlato del passaggio dell'attaccante Alexandr Kokorin dalla Fiorentina all'Aris Limassol.

“Alla Fiorentina non aveva spazio - ha detto Sennikov a RB Sport - ha fatto la scelta giusta. Se non hai la possibilità di entrare in campo, allora è meglio andare in un altro club e giocare".

Tanto più in questo momento che è molto particolare della sua carriera. A fine stagione scadrà il suo contratto con la Fiorentina e sarà un free agent. Per questo motivo ha bisogno di mettersi in mostra.