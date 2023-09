Kokorin ha sperato di rimanere in viola. Una proposta rimasta nel congelatore per diverso tempo e un addio molto diverso da Sabiri

Se l'addio di Sabiri alla Fiorentina si lascia una striscia di polemiche, non altrettanto si può dire per Kokorin.

L'attaccante russo ha sperato di rimanere in viola, tanto da ‘congelare’ la proposta arrivata dall'Aris Limassol praticamente ad inizio estate.

Da quando è tornato si è conquistato la stima di Italiano e dei tifosi con il suo atteggiamento in campo e fuori, ma ha capito di non poter avere tanto spazio in squadra e nessuna possibilità di rinnovo contrattuale alla fine della stagione.

Da qui l'addio ma il russo lascia un sorriso dietro di sé e tutti ci porteremo dietro le immagini delle foto scattate e dei video girati dai tifosi con lui al termine di Fiorentina-Rapid Vienna.