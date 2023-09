Kirill Kokorin: "Aleksandr può ripetere quanto fatto la scorsa stagione. Altre opzioni per lui? Io..."

Il fratello di Aleksandr Kokorin, Kirill, ha commentato su Metaratings.ru il passaggio dell'attaccante russo dalla Fiorentina all'Aris Limassol.

“Penso che Alexandr possa ripetere quello che ha fatto la scorsa stagione a Cipro. Gli auguro buona fortuna ora che lei è dalla nostra parte. Comunque dovreste chiedere a lui perché si è trasferito ad Aris”.

Sul fatto se avesse avuto o meno altre proposte, Kokorin Junior è sfuggente: "Non ne ho sentito parlare, non sono coinvolto nelle attività degli agenti, non condividono tutto con me".