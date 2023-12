Francesco “Cicco” Baiano ha parlato di Fiorentina al sito news.superscommesse.it, intervenendo su vari temi di casa viola. Queste le sue parole, in primis su Beltran: “Lui è un giocatore tecnicamente bravo, che viene fuori a prendere la palla, non sta lì ad aspettarla e non è un centravanti d’area. Una cosa sola ci accomuna, il tanto movimento per aiutare la squadra, aprendo gli spazi per gli esterni e i centrocampisti, in quello siamo uguali”

E sull'allenatore viola: “Una riflessione su Italiano. Deve scegliere un obiettivo principale, oppure continuare a concentrarsi su tutti? Io farei come sta operando il tecnico viola. Non si sceglie un obiettivo a 5-6 mesi dalla fine della stagione; puoi farlo ad 1 mese dal traguardo, se sei lontano da qualcosa, allora ti butti con tutte le tue forze su altro. Mai prima”.

E infine su Batistuta: “E' un ragazzo semplice, si comportava da grande professionista anche fuori dalle partite. Era una persona la cui compagnia era davvero gradevole. Riusciva ad essere molto simpatico, senza dover parlare moltissimo. Una qualità che non hanno in molti”