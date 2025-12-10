Ranieri: "C'è tanta insicurezza tra noi giocatori. Non dormiamo la notte perché soffriamo per la situazione"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha detto sulla crisi della squadra :"C'è tanta insicurezza, dopo il primo gol preso col Sassuolo ci siamo tutti spaventati. Questo a causa del momento. Ma abbiamo grandi giocatori, con grandi valori e già da domani dobbiamo dimostrarlo. Anche noi non dormiamo la notte perché soffriamo e ci siamo stufati. Vogliamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti".

E poi: “Si vede e lo si è visto anche nell'ultima partita, c'è insicurezza dettata dal momento che stiamo vivendo. Ma sono sicuro che i confronti che abbiamo avuto ci porteranno a fare partite vere. Siamo consapevoli del momento ma non da oggi, io in primis dopo un errore mi demoralizzavo, ma è arrivato il punto in cui dobbiamo reagire".