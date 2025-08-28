La probabile formazione della Fiorentina: Pioli opta per un ampio turnover visto il risultato dell'andata. Chance per Fazzini
Grande turnover in vista, come annunciato da Stefano Pioli. Davanti il cambio è obbligato per la Fiorentina, vista la squalifica di Kean (due giornate dopo il fallo di reazione da rosso all'andata): gioca Dzeko con Ndor e Fazzini alle sue spalle.
Gran turnover per Pioli
In difesa Viti dal 1', con Ranieri e Pablo Mari. Riposa De Gea, protagonista all'andata: tra i pali Martinelli. Dodo confermato a destra, Parisi al posto di Gosens a sinistra; Richardson-Mandragora in mezzo.
La probabile formazione viola
FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Ranieri, Mari, Viti; Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. All. Pioli.
