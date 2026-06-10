Addio Corvino: l'ex viola lascia il suo Lecce, che ora sogna in grande. Che nomi per sostituirlo

La storia di Pantaleo Corvino è da sempre legata alla Fiorentina, ma soprattutto al suo Lecce. Dopo la seconda esperienza in viola il direttore sportivo si è unito al club della sua terra, riportato in Serie A e fresco della quarta salvezza consecutiva.

Corvino-Lecce, addio obbligato per l'ex viola

Ormai, tuttavia, è già stato annunciato l'addio tra Corvino e i giallorossi. Evidentemente l'ex viola non smetterà di fare il ds, come anticipato nelle ultime settimane, ma dovrà trovare nuova sistemazione. Intanto Sticchi Damiani si muove per trovare un'altra figura… e sembra aver alzato il livello.

Che nomi per rimpiazzarlo

Il Lecce valuta concretamente un nuovo uomo per il mercato. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il club ha già effettuato un sondaggio per Sean Sogliano del Verona e starebbe pensando anche a Frederic Massara, che da poco ha lasciato la Roma. Sono tra i nomi più caldi.