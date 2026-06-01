Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato dell'addio dell'ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino al Lecce.

Le parole di Di Marzio

“Pantaleo Corvino ha deciso di lasciare il Lecce dopo essere tornato sei anni fa, averlo riportato in Serie A dalla Serie B e aver costruito cinque storiche salvezze consecutive in Serie A. Ha deciso di fermarsi perché è troppo stanco, perché tutti questi traguardi sono stati conquistati all'ultimo, dopo sacrifici e rincorse davvero straordinarie, anche dopo una sfida continua con la sua terra. Una terra che deve amarlo e ringraziarlo per quello che ha fatto, ma che ogni tanto lo ha anche criticato. Pantaleo Corvino, però, non smetterà di fare il direttore sportivo. Continuerà e ripartirà quando avrà smaltito questa stanchezza e quando si sentirà più forte, più riposato e pronto per altre avventure”.

I colpi

"Fare una lista di quelli che sono stati i colpi di Pantaleo Corvino nella storia del calciomercato è difficilissimo. Pensate soltanto a Dusan Vlahović: Pantaleo Corvino lo prese dal Partizan Belgrado quando aveva praticamente appena debuttato in prima squadra e arrivò alla Fiorentina per giocare nelle giovanili. Il Lecce stesso è rimasto in Serie A grazie sicuramente ai risultati e alle prestazioni tecniche, ma anche grazie a plusvalenze davvero pazzesche. L'ultima è quella di Krstović, venduto a 35 milioni all'Atalanta e acquistato da Corvino per circa 3. Pantaleo Corvino ha venduto Dorgu al Manchester United dopo averlo preso per poche centinaia di migliaia di euro.