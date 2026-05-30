Corvino risponde all'inchiesta di Report: "I miei rapporti con i procuratori sono stati solo in funzione dei migliori risultati"

Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina e del Lecce dal quale si è dimesso da nemmeno due giorni, è al centro di un'inchiesta della trasmissione Report, in cui vengono esaminate le trattative tra lui e l'agente Ramadani, sia nell'esperienze con i salentini che con i viola.

“Le mie plusvalenze hanno dato linfa alle società”

Corvino tramite l'Ansa ha risposto così all'anticipazioni dell'inchiesta: “Sono costretto a precisare rispetto ad alcune ricostruzioni prive di profondità e contenuti. I miei rapporti con i procuratori, qualsiasi procuratore, sono stati solo in funzione dei migliori risultati a favore dei club che, durante il mio lungo percorso, ho rappresentato. La mia storia parla chiaro, sintetizzata da enormi plusvalenze che hanno dato linfa e sicurezza alle società in cui ho lavorato".

“Ricostruzioni superficiali”

E ha aggiunto: "Ci sono fatti e parole. Ma questa precisazione diventa doverosa prima che superficiali ricostruzioni possano dar vita a equivoci e allusioni”.