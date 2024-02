Il procuratore e grande tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio ha commentato le vicende del mercato che si è appena chiuso: “La proprietà era convinta di avere una bella squadra che poteva raggiungere il quarto posto. E allora l'ha 'rinforzata' con Faraoni. Questo è un mercato che ha creato dei disappunti e dei dispiaceri importanti. Ma per me questa è una buonissima squadra, da sesto-settimo posto, che ha fatto tanto perché ha un grandissimo allenatore”.

“L'arrabbiatura potrebbe diminuire con un annuncio su Italiano”

E poi: “Potrebbero far diminuire molto l'arrabbiatura dicendo fin da subito che Italiano rimarrà con noi anche la prossima stagione...perché con questa squadra non so se il tecnico resterà ancora a Firenze”.

“Speriamo ci sia rimasto tanto del Gallo”

Intanto a Firenze è arrivato Belotti: “Speriamo ci sia rimasto tanto del Gallo, perché uno che fa più di cento gol in Serie A merita attenzione. Purtroppo è qualche anno che non dà segnali e che la Roma l'abbia dato via non è una buona notizia. Va mandato subito alla guerra, non c'è bisogno di aspettarlo”.