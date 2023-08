Un centrale di qualità per affiancare Milenkovic

Ma la Fiorentina non sta lavorando solo per rinforzare il proprio attacco ma anche per assicurare un difensore di qualità al proprio tecnico Vincenzo Italiano.

Yerry Mina è già stato inserito, ma non basta, ci vuole un centrale che possa affiancare Nikola Milenkovic. Il nome che troviamo più ricorrente sui giornali di stamani è sempre quello di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.

Sul croato in queste ore c'è forte anche l’Ajax che ha mandato in missione sul luogo anche il proprio direttore sportivo. Anche se gli olandesi stanno trovando grandi difficoltà a formulare un'offerta che possa essere accettata dalla controparte.