Gonzalez che fai e dove vai? Dipende tutto da Nico. Un doppio canale aperto e un incontro risolutore

C'è un doppio canale aperto dalla Fiorentina per la cessione di Nicolas Gonzalez. Da una parte c'è l'Atalanta, dall'altra l'ormai ‘solita’ Juventus.

Gonzalez deve prendere una decisione

Ma il giocatore cosa farà e dove andrà? Con l'argentino ancora in vacanza dopo la fine della Copa America, si è parlato di una sua apertura ad entrambe le strade, ma ora anche lui deve prendere una decisione.

La discriminante Nico e un incontro fondamentale

Nico è direttamente la discriminante decisiva per risolvere la questione. Il giorno del suo rientro in Italia, fissato per dopodomani, è verosimile che vada in scena un incontro definitivo con la Fiorentina per capire se ci sarà una sua cessione (molto probabile a questo punto) e a chi. A definire i contorni dovranno pensarci le società e gli agenti del calciatore.