L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto al Salotto Viola su Italia7: “Nico Gonzalez a 30/35 milioni lo darei via solo se arrivasse Gudmundsson. Riguardo alle parole di Comotto sul suo conto dico che ognuno ha la sua opinione, ma dicendo una cosa del genere rischi di passare per uno che non ci capisce molto di calcio. Non condivido per niente la sua analisi, anzi credo che i tifosi viola dovrebbero ringraziare Nico”.

“Con Palladino le cose cambieranno”

Poi su Palladino ha aggiunto: “Lo trovo molto meno 'talebano” rispetto a Italiano, che con la sua visione intransigente ha limitato molti giocatori. Con Palladino sono sicuro che sarà diverso".