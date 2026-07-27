Amoruso: "Torino ambiente giusto per Comuzzo, lontano dalle pressioni. L'arrivo di Joao Mario può spostare Jimenez..."

Lorenzo Amoruso, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la situazione di un difensore in uscita da Firenze e di uno che invece sembra in arrivo.

Su Comuzzo

“A Firenze ha trovato un ambiente molto difficile, teso, tiratissimo, dove i tifosi non hanno mai risparmiato nessuno. Bastava veramente poco per passare al setaccio, com'è normale che sia dopo un'annata disastrosa, e ovviamente chi ha sbagliato di più è stato messo in croce dai tifosi che giustamente erano esauriti, senza più differenziare tra età, ruolo, problematiche. Torino è un ambiente lontano dalle pressioni domestiche, lì non giochi davanti al pubblico di casa, che ti ha visto crescere calcisticamente. Non è andato alla Lazio, è andato in un ambiente dove nessuno si aspetta miracoli e i giocatori non devono difendere qualcosa che la società ha detto o manifestato, e quindi giochi più libero".

Su Joao Mario

“Giocatore che ho visto al Porto, dove era importantissimo, mentre con Juve e Bologna non ha trovato l'ambiente idoneo per esprimersi al meglio. Difficile giudicarlo quando ha aspettative così alte, arriva a Firenze e tutti si aspettano il riscatto: è una scelta che secondo me serve, qualora non a ne arrivasse uno, a mettere Jimenez come esterno alto. Apre tante opzioni a Grosso per non avere problemi nel momento in cui qualche situazione di mercato in uscita si paleserà”.