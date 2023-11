The show must go on? "Al momento, nessuna richiesta alla Prefettura di Firenze per il rinvio della partita"

Dell'ipotesi rinvio di Fiorentina-Juventus si è discusso principalmente a Firenze, non negli uffici della Lega Calcio ed evidentemente neanche in Prefettura dato che, come riporta il Tgr Rai della Toscana, al momento non risultano richieste legate a possibile rinvio del match. Lo spettacolo insomma sembra destinato ad andare avanti, salvo ulteriori sconvolgimenti, ben consapevoli che nelle prossime ore sono attesi altri rovesci su Firenze e dintorni.