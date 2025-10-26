Ha difeso l'area difensiva sia del Bologna che della Fiorentina, Cesare Natali a La Nazione ha parlato della sua gara da doppio ex:

“Diciamo che sono arrivato in viola da ’maturo’. Grazie a un altro grande mister come Prandelli. Non dimenticherò mai le notti in Champions, la vittoria di Liverpool ma anche il furto del Bayern negli ottavi. La Fiorentina di ora? Una squadra che sta sorprendendo, in negativo ovviamente. La scelta di investire su un allenatore come Pioli fin qui non ha ripagato ma io penso sempre che, alla fine, la differenza la debba fare chi va in campo. Credo che le aspettative a Firenze, a inizio anno, fossero alte e questo ha giocato un brutto scherzo. Adesso servirà equilibrio. Il Bologna ha più certezze. Ma la Fiorentina non può permettersi di perdere ancora un’altra partita in casa…

Pioli cambiato? No, non penso. Le esperienze vincenti che ha fatto lo hanno di sicuro arricchito e anche lo status che ha acquisito è ben diverso. Italiano? Lui è un martello. Quindi senza di lui… ci sta che il Bologna qualcosa possa perdere”.