Da poco diramate le formazioni ufficiali della partita tra Monza e Fiorentina, gara valevole per la 12esima giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Galloppa punta a rialzarsi dopo la sconfitta interna contro l'Inter e per farlo si affida al suo 4-3-3. Da segnalare il rientro in campo da titolare di Baroncelli in difesa dopo le 5 giornate di squalifica. Confermato il trio d'attacco con Presta, Tarantino e Caprini.

La formazione ufficiale della FIORENTINA PRIMAVERA (4-3-3): Leonardelli, Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi, Ievoli Harder, Deli, Presta, Tarantino, Caprini. In panchina: Vannucchi, Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Keita, Puzzoli, Braschi, Elia, Kouadio, Angiolini.