La Fiorentina non smette di monitorare il mercato sudamericano: primi contatti per un centrocampista argentino

Anche dopo la separazione professionale con Nicolas Burdisso, la Fiorentina continua a tenere d'occhio il mercato sudamericano e in particolare quello brasiliano. Come riporta rtiesporte, i viola avrebbero messo gli occhi su Giuliano Galoppo.

Voglia di Europa

Il centrocampista classe 1999 è finito ai margini del San Paolo, il che ha suscitato l'interesse di molte squadre. In primis Boca Juniors e River Plate, in Argentina, ma non mancano gli estimatori in Europa. Lo stesso Galoppo avrebbe voglia di fare un'esperienza nel nostro continente, magari in un club che gli offra la possibilità di giocare con continuità in modo da attirare l'attenzione anche della Nazionale argentina.

La Fiorentina monitora

Secondo quanto riferito, la Fiorentina avrebbe preso contatti per il giocatore, pur ovviamente senza ancora avanzare alcuna offerta ufficiale. I dirigenti viola stanno però monitorando la situazione di Galoppo: al momento River Plate e Boca Juniors sono più avanti nella trattativa, ma il calciatore ascolterebbe le loro offerte solo una volta sfumata la possibilità di trasferirsi in Europa.