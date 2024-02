Il Corriere dello Sport-Stadio: Nico vuole tornare Speedy Gonzalez

Sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo in prima pagina: "La missione di Nico". A pagina 16 in taglio alto: "Gonzalez ha accettato il compito" e in sommario: “La Viola ha bisogno di lui. Si è scatenato al Viola Park: punizioni, tiri, gol, numeri e infine l'esultanza alla Bati”. Di spalla: "Possibilità per Dodò e Castrovilli". In taglio basso: "Sottil, il bivio è sempre più vicino: riscossa o addio". A pagina 15: "I conti di Italiano: Sarri, la bestia nera da esorcizzare". In taglio basso: "Lazzari, Provedel e Castellanos: le sfide perse sul mercato".