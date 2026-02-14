L'Atalanta di Palladino espugna l'Olimpico, Lazio battuta con un gol per tempo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Rimane imbattuta l'Atalanta di Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina, che espugna l'Olimpico di Roma col punteggio di 0-2, e scavalca il Como oggi sconfitto proprio dalla Fiorentina. Gli orobici vincono con una prova d'autorità e grazie al solito Carnesecchi, autore di una parata eccezionale sul colpo di Prostgaard sullo 0-1.
Un gol per tempo
L'Atalanta sblocca la gara con un calcio di rigore scaturito dal fallo di mano dell'ex viola Danilo Cataldi: segna Ederson, perfetto dal dischetto. Il raddoppio è firmato da Zalewski, che infila imparabilmente Provedel con un gran destro a giro dal limite dell'area di rigore.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Inter 58, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita da recuperare