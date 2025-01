Si incrociano nuovamente i destini di Vincenzo Italiano e della Fiorentina, con il Bologna dell'ex tecnico viola che domani affronterà proprio il Monza, reduce dalla vittoria contro la squadra di Palladino.

“Succede a tutti di essere rimontati, guardate l'Inter”

Italiano ha risposto così alla domanda sui punti persi subendo gol nel finale: “Sono andato a rivedere quante volte sono stato rimontato e quante volte ho rimontato io, e il dato si equivale. Ogni partita è diversa, a volte ti fai recuperare e altre recuperi tu. Guardate l'Inter, una squadra fortissima che però ha perso la Supercoppa nei minuti di recupero. Nella mia carriera ho rimontato 18 partite e ne ho recuperate 19, fa parte del calcio, poi è ovvio che chiudere le gare sarebbe sempre la cosa migliore”.

“Troppi gol subiti, ma non ci snaturiamo”

Poi ha aggiunto: “Bisogna sfruttare questo momento positivo, le prestazioni sono buone. Dobbiamo limitare gli errori sui gol subiti, non è facile perché con questo calendario il tempo per allenarsi è poco, ma ci proviamo. Siamo passati da non subire gol a prenderne troppi, ma l'importante è non snaturarci mai. Le mie squadre devono essere fedeli a loro stesse nel bene e nel male”.