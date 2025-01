Quello che si è chiuso da poco, è stato un 2024 indimenticabile per l'attaccante brasiliano, Luiz Henrique, che in queste ore la Fiorentina sta cercando di portare a giocare in Italia.

Re d'America

Il calciatore del Botafogo è stato eletto Re d'America, ovvero il corrispettivo del Pallone d'Oro ma sudamericano. “Come l'ho appreso della vittoria di questo premio? Stavo viaggiando con la mia ragazza - il racconto viene fatto a El Pais e arriva per la prima volta in Italia, attraverso Fiorentinanews.com - ero per strada e i miei amici e la mia famiglia mi hanno mandato messaggi dicendo che ero diventato il Re d'America. Ero molto felice perché essere in competizione con un giocatore come Lionel Messi, che per me è il migliore al mondo, è molto importante. Lui è nel calcio da tanto tempo, ha vinto tantissimo e per me è stato un grandissimo traguardo da raggiungere”.

Traguardo molto grande

Poi ha aggiunto: “Per me significa qualcosa di molto grande perché da sempre, da quando ho iniziato a giocare a calcio, voglio vincere, ho questa voglia di vincere che mi accompagna. Sono abituato al fatto che se vedo che ho davanti qualcosa che posso vincere, farò tutto il possibile per ottenerlo”.

Le prospettive per il 2025

Sulle prospettive per il nuovo anno che potrebbe riportarlo a giocare in Europa dopo l'esperienza al Betis: “Spero che sia migliore del 2024 (ride ndr). Penso che il 2025 sarà migliore perché sono un giocatore proprio per quello, per migliorare ogni anno, per essere sempre ad alto livello, per giocare anche per squadre di alto livello”.